Petitie ‘Niet Gay Genoeg’ aangeboden aan Tweede Kamer

Begeleid door zes asielzoekers uit Iran, Irak, Afghanistan, Trinidad/Tobago, Jamaica en Tsjetsjenië hebben Dolly Bellefleur en Sandro Kortekaas dinsdag de petitie ‘Niet Gay Genoeg’ in Den Haag aangeboden aan leden van de Tweede Kamer-commissie van Justitie & Veiligheid.

In de petitie wordt aandacht gevraagd voor LHBT-asielzoekers, die door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) geregeld als ongeloofwaardig worden beoordeeld, waardoor zij kunnen worden uitgezet naar landen die niet veilig zijn voor homoseksuelen.

De petitie is een initiatief van LGBT Asylum Support. De stichting pleit voor een eerlijker en humaner systeem waar niet alleen de nadruk ligt op het bewustwordingsproces en proces van zelfacceptatie. maar ook naar wat de asielzoeker na aankomst in Nederland heeft gedaan. Ook moet er volgens LGBT-Asylum Support een onafhankelijke commissie komen die na afwijzing door de IND de aanvraag kan beoordelen.

Volgens LGBT-Asylum Support houdt de IND te weinig rekening met hoe moeilijk het is voor een homoseksuele asielzoeker om zich te uiten. Homoseksualiteit is taboe in het ontvluchte land.

Onlangs bepaalde de IND dat een homoseksueel uit Irak niet homoseksueel genoeg was. Zijn mannelijke partner kreeg wel een verblijfstatus. Na protest en veel aandacht voor deze zaak in de media, kreeg de man alsnog een verblijfsvergunning.

(Bron: LGBT Asylum Support, foto Ruud Douma)

