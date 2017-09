Vriendin gewond nadat ze het opnam voor homo-vriend

on

De 18-jarige Amber uit Maasmechelen is in de nacht van zaterdag op zondag in elkaar geslagen door een groep jongens. Dat gebeurde nadat ze het opnam voor haar vriend, die belaagd werd door de groep omdat hij homo is.

Amber en haar vriend waren op een feest in Bocholt. Daar werd ze na een discussie aangevallen door vier of vijf jongens. Op het feestterrein werd eerste hulp verleend, waarna ze werd overgebracht naar het ziekenhuis in Overpelt.

Facebook

‘Ik wilde hem enkel verdedigen’, zegt Amber op haar Facebookpagina, ‘Maar uiteindelijk werd ik mee in elkaar geslagen. Het waren zeker vier of vijf jongens. Mijn neus is gebroken, en mijn kaak en oogkas zijn gekneusd. Als iemand iets gezien heeft, zou ik graag gecontacteerd worden.’ Haar vriend kwam met de schrik vrij.

Het Facebookbericht werd meer dan 3.000 keer gedeeld maar is ondertussen verwijderd.

Onderzoek

De politie is bezig met het onderzoek en probeert de identiteit van de daders te achterhalen.

De vriend van Amber snapt niet wat de daders heeft bezield. ‘Ik ben nooit eerder lastig gevallen omwille van mijn seksuele voorkeur. Tot nu dus. Wie die jongens waren? Geen flauw idee. Het leken normale kerels van rond de twintig jaar. Het ging allemaal zo snel. Ik vermoed trouwens dat ze stevig hadden gedronken’, zegt hij in De Limburger.

(Bron: De Limburger/Het Laatste Nieuws)

