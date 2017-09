Lied voor een ‘ja’ tijdens referendum homohuwelijk

on

Het Sydney Gay & Lesbian Choir heeft een lied uitgebracht in de strijd om de ja-stem bij het referendum over het homohuwelijk.

Het lied ‘Marry Me/Right Now Baby’ gaat over het huwelijk van paren van gelijk geslacht.

Voorzitter van het koor, Neil Hendry: ‘We verdienen het allemaal het recht om te kunnen trouwen. Het koor zingt al meer dan 25 jaar liefdesliedjes en het wordt tijd dat paren van gelijk geslacht kunnen zingen op hun eigen huwelijk en de liefde kunnen bezegelen met een wettelijk erkend huwelijk.’

Over het referendum per post, waarin de inwoners van Australië mogen aangeven of het burgerlijk huwelijk wel of niet moet worden opengesteld voor paren van gelijk geslacht, is de voorzitter niet te spreken: ‘het is schandelijk, onnodig en verspilling van geld’.

Toch vindt Hendry het belangrijk om aan het referendum mee te doen en in grote aantallen ‘ja’ te stemmen.

Het lied ‘Marry Me/Right Now Baby’ werd geschreven door Lawrence McGuire, de oprichter van het Melbourne Gay & Lesbian Choir.

Categorieën:En verder