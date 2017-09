‘IND dreigt homoseksueel terug te sturen naar Tsjetsjenië’

on

De IND is voornemens een asielzoeker terug te sturen naar Tsjetsjenië, omdat de man naar oordeel van de IND niet homoseksueel genoeg is.

Dat zegt LGBT Asylum Support, een stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat.

De verklaringen van de man over vervolging en marteling van LHBT’ers in Tsjetsjenië sluiten aan bij de bevindingen in het rapport over de situatie van LHBT’ers dat is uitgebracht door Russian LGBT Network. Toch beschouwt de IND de verklaringen van de man als ongeloofwaardig, aldus de stichting.

De zaak van deze Tsjetsjeense asielzoekers door LGBT Asylum Support onder de aandacht gebracht van de UNHCR en verschillenden politieke partijen.

Asiel

Eerder liet verantwoordelijk staatsecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer weten dat alle LHBT’ers uit Tsjetsjenië sneller een verblijfsvergunning krijgen vanwege de systematische vervolging van LHBT’ers in dat land. Dijkhoff liet de Kamer weten dat alleen LHBT’ers van wie de geloofwaardigheid vaststaat in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

Trend

Volgens LGBT Asylum Support ziet de IND in toenemende mate LHBT-asielzoekers als ongeloofwaardig, waardoor ze worden uitgezet naar landen waar ze vervolgd dreigen te worden.

De stichting heeft inmiddels voorbeelden van LHBT-asielzoekers uit Jamaica, Trinidad-Tobago en nu dus ook Tsjetsjenië waar IND deze werkwijze toepast.

Petitie

De petitie #Niet Gay Genoeg van LGBT Asylum Support is inmiddels bijna vierduizend keer ondertekend. De handtekeningen worden dinsdag aangeboden aan de Commissie Veiligheid & Justitie door Dolly Bellefleur.

(Bron LGBT Asylum Support, foto: LGBT Asylum Support, Dolly Bellefleur en een uitgeprocedeerde Afghaanse LHBT asielzoeker tijdens Amsterdam Pride Walk, augustus 2017)

