Radio 03-09: Sneller zwemmen als je uit de kast bent

Rico ontdekt dat zijn teamgenoot David gevoelens voor hem heeft. Die gevoelens zijn wederzijds, maar Rico durft er niet openlijk homo te zijn.

Hij is bang voor de reacties van zijn omgeving en die angst belemmert hem in zijn prestaties bij zijn zwemclub.

Brian Haakmeester (1993) uit Almelo bedacht het verhaal en liet het manuscript lezen aan zijn ouders. Het was zijn coming-out; het boek De Blauwe Waterspetter is het verhaal van Brian.

In de Roze Golf vertelt Brian over zijn aarzeling om uit de kast te komen en zijn ervaringen bij de duikclub waar hij lid van is.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 3 september tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

