Vijf minderjarigen vervolgd voor geweld tegen homostel

Vijf minderjarigen worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor de mishandeling van een homostel in Arnhem.

Het gaat om drie jongens van 16, een van 15 en een van 14. Alle verdachten komen uit Arnhem. Waar de jongens precies van worden verdacht, wordt binnenkort bekend gemaakt. Ze moeten zich in december verantwoorden voor de Meervoudige Kamer Jeugdstrafzaken in Arnhem.

De twee mannen, Ronnie en Jasper, liepen begin april naar eigen zeggen hand in hand over de Mandelabrug in Arnhem, toen ze werden aangevallen door een groep jongens. Ronnie zou daarbij geslagen zijn met een betonschaar. Hij verloor vijf tanden. Jasper liep kneuzingen op aan rug en knie en een bloeduitstorting bij zijn ribben.

Betonschaar

De advocaat van een van de verdachten ontkende eerder dat de mishandeling iets met de geaardheid van de mannen te maken heeft. Hij zei in het televisieprogramma ‘Pauw’ dat een van de twee mannen de eerste klap uitdeelde. Zijn cliënt sloeg pas terug nadat hij op de grond was geduwd en daarna weer werd aangevallen.

Hand in hand-actie

De mishandeling leidde tot een hand in hand-actie in heel Nederland. Ook was er een manifestatie in Arnhem (foto).

(Bron: Omroep Gelderland, RTL-Nieuws)

