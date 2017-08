Sneller verblijfsvergunning voor LHBT’ers uit Tsjetsjenië

on

Homo’s uit Tsjetsjenië krijgen voortaan bijna automatisch asiel in Nederland. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat in Tsjetsjenië sprake is van systematische vervolging van LHBT’ers.

Hij spreekt over ‘ongeremde homohaat en het risico dat zij lopen om vermoord te worden, ook als zij zich eenmaal buiten Tsjetsjenië bevinden’.

Aan mensen van wie ‘geloofwaardig is bevonden dat zij LHBT zijn en van wie het geloofwaardig is dat zij uit Tsjetsjenië afkomstig zijn, zal een verblijfsvergunning verleend worden’.

Risicogroep

Eerder antwoordde Veiligheid en Justitie op oproepen om Tsjetsjeense homo’s makkelijker asiel te geven dat het beleid al rekening hield met de moeilijke situatie in Rusland.

LHBT-asielzoekers uit Rusland kunnen al snel aannemelijk maken dat ze bescherming nodig hebben, was de redenering.

Nu geeft Dijkhoff Tsjetsjenen dus een aparte status; LHBT’ers uit Rusland blijven een ‘gewone’ risicogroep.

Critici

In zijn brief wijst de staatssecretaris nog een nieuwe categorie aan als risicogroep: politieke activisten en anderen die systematisch kritiek leveren op het beleid van de Russische regering.

Volgens Dijkhoff is er steeds minder ruimte voor kritiek, treedt de Russische overheid steeds repressiever op en worden critici vaak gearresteerd en vervolgd op basis van valse beschuldigingen.

Als een asielzoeker aannemelijk maakt dat hij problemen heeft ondervonden door het uiten van kritiek op het beleid van de Russische regering, bijvoorbeeld als journalist, zal hij al snel een asielvergunning krijgen.

Protest

In Nederland werd eerder dit jaar onder meer bij het Homomonument in Amsterdam geprotesteerd tegen de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië. Daarbij waren zo’n vijfhonderd mensen aanwezig (foto).

(Bron: NOS, foto: Geert van Tol – COC)

