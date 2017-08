Demonstranten Melbourne roepen op om ‘ja’ te stemmen

on

In Melbourne is gedemonstreerd voor de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Zo’n 20.000 mensen gingen de straat op om op te roepen ‘ja’ te stemmen tijdens het referendum dat binnenkort wordt gehouden in Australië.

De demonstratie in Melbourne was georganiseerd door Equal Love, een organisatie die strijd voor openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht . Het was de op een na grootste betoging voor het homohuwelijk in Australië.

Uit protest was er een ‘huwelijk’ waar enkele honderden homostellen elkaar het ja-woord gaven.

‘Na vandaag heb ik er vertrouwen in dat er een meerderheid is voor een ja-stem’, zei Ali Hogg van Equal Love.

In september krijgen de inwoners van Australië een brief in de bus, waarin ze mogen aangeven of het burgerlijk huwelijk wel of niet moet worden opengesteld voor paren van gelijk geslacht. De senaat stemde vorige maand in met het referendum.

In Australië wordt al jaren gediscussieerd over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht, maar conservatieve politici wisten de invoering tot nu tegen te houden.

(Bron en screenshot: SBS Australia)

