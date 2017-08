Radio 27-08: De kerk worden uitgezet omdat je homo bent

on

John Lapré werd religieus opgevoed. Hij voelde zich thuis in de Reformatorische kerk. Todat hij vast liep met zijn homoseksuele gevoelens.

Lapré werd de kerk uitgezet en raakte zijn vrienden kwijt. Hij schreef het boek ‘De Veilige Kerk‘. Hij vindt dat kerken een veilige plek moeten bieden aan mensen die anders zijn.

John Lapré is te gast in de Roze Golf en vertelt over zijn geloof, zijn ervaringen binnen de kerk en over zijn boek.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 27 augustus tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

