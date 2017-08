Parlementslid in Australië: homo’s blijf van het huwelijk af

on

De homogemeenschap moet zelf maar iets bedenken als ze een verbintenis willen aangaan, zolang het maar geen huwelijk wordt en niet zo gaat heten. Dat zei het Australische parlementslid Bob Katter in een interview met Sky News.

Katter zit als enige in het Australische Lagerhuis voor zijn Katter’s Australian Party.

Katter erkende dat ‘sommigen zo geboren zijn’, maar hij wil niet dat de homogemeenschap zich het woord huwelijk gaan toe-eigenen, zoals ze dat ook deden met het woord ‘gay’.

Hij beschuldigt de homogemeenschap van het stelen van het ‘mooiste woord uit de Engelse taal’, het woord ‘gay’, dat ‘vrolijk’ betekent.

Het woord ‘gay’ heeft voor Katter een speciale betekenis, omdat het gebruikt werd in een examen. De zin ‘then Belinda smiled and all the world was gay’ riep bij hem een mooi beeld op, totdat ‘de homogemeenschap zei wij eigenen ons het woord toe’, aldus Katter

‘Als er een verbintenis moet komen voor homo’s, bedenk dan maar iets en we zullen er een wet voor maken, maar pak het huwelijk niet van ons af’.

In Australië woedt een heftige discussie over het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

(Bron: The Australian)

