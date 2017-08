Keelbos op gesprek over parkeerplaats ’t Vaerland A59

on

Rijkswaterstaat heeft Stichting Platform Keelbos uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst van parkeerplaats ’t Vaerland langs de A59 bij Waspik.

De parkeerplaats tussen Sprang-Capelle en Waspik werd twee jaar gesloten door Rijkswaterstaat. Er zou sprake zijn van overlast van drugshandel en illegale prostitutie.

De parkeerplaats stond bekend als zogenoemde homo-ontmoetingsplaats. De Stichting Platform Keelbos, die zich inzet voor de belangen van bezoekers van parkeerplaatsen waar mannen andere mannen kunnen ontmoeten, vocht de sluiting met succes aan. Minister Schultz van Haegen besloot dat de parkeerplaats weer open moest.

Dat is een jaar na het besluit van de minister nog steeds niet gebeurd.

‘Voor het bestrijden hiervan mag je niet de wegenwet misbruiken. Een verkeersbesluit als het weghalen van een verzorgingsplaats moet een verkeerstechnische reden hebben. Daarom zijn wij door de minister in het gelijk gesteld’, aldus Anthony Mathijssen van Platform Keelbos.

Onderzoek

Rijkswaterstaat zegt in de krant BN De Stem dat de afgelopen periode onderzoek is gedaan naar de verkeerskundige noodzaak van behoud van deze verzorgingsplaats. Op korte afstand zijn er alternatieven en aan de hand van de verkeerstellingen hier kijken we of deze voldoende zijn. We verwachten de resultaten in het najaar. Mede op basis van de onderzoeksresultaten zal definitief besloten worden of de verzorgingsplaats heropend wordt of gesloten blijft.’

Anti-homobeleid

Mathijssen zegt in de krant uit te kijken naar het gesprek met Rijkswaterstaat. ‘Het lijkt op een actief anti-homobeleid dat wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats die ons is ontnomen. Juist deze sociale functie zorgt voor sociale controle.’



