Man terroriseert lesbische buren en moet zijn huurhuis uit

Een man in Amsterdam heeft van de rechter zijn huis moeten verlaten, omdat hij twee jaar lang zijn lesbische buren terroriseerde.

De woningbouwvereniging Ymere had de man al meerdere keren gewaarschuwd en hem een laatste kans gegeven zijn gedrag te verbeteren. Ook hij had beloofd zich te laten behandelen voor zijn alcoholprobleem en psychische klachten, maar dat was wat de rechtbank betreft te laat.

Schelden

Twee jaar lang treiterde hij zijn twee buurvrouwen met urenlange scheldpartijen, dronken geschreeuw op het balkon en bedreigingen. De ernstige overlast werd tijdens een kort geding deze week opgesomd: zo schold hij de twee geregeld uit vanwege hun geaardheid, dreigde ze te zullen verkrachten en hij liet bebloede proppen papier achter in de brievenbus van de twee.

Eind mei dit jaar beloofde de man te stoppen. Hij tekende een zogenoemde ‘gedragsaanwijzing’ van Ymere en beloofde zijn buren met respect te behandelen. In de gedragsaanwijzing staat dat de man bij een nieuw incident uit huis geplaatst zou worden.

Bang

Twee weken na de ondertekening ging de man opnieuw in de fout. Het stel besloot hun huis in Bos en Lommer te verlaten en wilde pas terugkomen als de buurman was vertrokken. Ze zeggen ontzettend bang voor hem te zijn.

Rechtszaak

Deze week diende de rechtszaak. Op een geluidsopname die tijdens de zitting afgespeeld werd, was te horen hoe hij zijn buren weer uitschold: ‘Kuttenlikkers!’, roept hij terwijl hij kabaal maakt door op een balkonkast te slaan. ‘Bel de politie maar!’

‘Ik heb er begrip voor, zeker na het horen van de tekst en dreigende geluiden die werden opgenomen, dat de buren niet naar hun woning durven terug te keren, zolang hij nog in de woning verblijft,’ oordeelde de rechter.

De man heeft zijn woning moeten verlaten en krijgt een nieuwe woning toegewezen mits hij meewerkt. Daarnaast moet hij ook de proceskosten betalen.

