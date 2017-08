Radio 20-08: Na de voetbal de kinderen en de wensouders

on

Eind september is er een speeddate van de Stichting Meer Dan Gewenst in Meppel voor homo’s met een kinderwens. Het is voor het eerst dat een degelijke bijeenkomst in het noordoosten van het land wordt gehouden.

Sara Coster is ervaringsdeskundige en schrijver van het boek ‘De Wens en de Vaders’. Als kinderwenscoach staat Sara wensouders bij. Ze weet dan ook alles over co-ouders, wensouders en meeroudergezinnen. Verdiep je van te voren goed in de mogelijkheden en onmogelijkheden is haar advies.

In verband met de voetbalwedstrijd Sparta – PEC Zwolle begint de Roze Golf tien minuten later.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 20 augustus tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws