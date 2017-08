Gewonden na aanval op deelnemers pride St. Petersburg

on

Bij een aanval op deelnemers van de Gay Pride in St. Petersburg zijn tenminste vijf mensen gewond geraakt; één van de gewonden moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

De deelnemers werden met pepperspray belaagd door een aantal rechts-extremistische jongeren na afloop van de pride. De politie liet de pride ongemoeid, maar arresteerde na afloop een vrouw dieeen regenboogvlag en een bord bij zich droeg met de tekst ‘ik hou van mijn vrouw’. Ze zit nog vast. Volgens LGBT Network Russia moet ze zich maandag voor de rechter verantwoorden.

Aan de Pride deden zo’n honderd mensen mee. Toestemming voor de bijeenkomst op Campus Martius was er niet. Op deze plek net buiten het centrum van St. Petersburg worden vaker demonstraties gehouden. De autoriteiten hadden eerdere aanvragen voor de bijeenkomst afgewezen omdat het zou gaan om homopropaganda. Ook de aanvraag voor de bijeenkomst op Campus Martius werd afgewezen, waarop de organisatoren naar de rechter stapten. De uitspraak werd niet afgewacht.

De deelnemers ontvouwden de regenboogvlag en in toespraken was onder meer aandacht voor de situatie van LHBT’ers in Tsjetsjenië.

(Bron: Queer.de, foto: screenshot, LGBT Network Russia)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws