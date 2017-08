Burgemeester van Montreal: excuses voor discriminatie

on

De burgemeester van Montreal, Denis Coderre, heeft zijn excuses aangeboden aan de LGBT-gemeenschap voor de discriminatie in het verleden van homoseksuelen door de gemeentelijke overheid.

Coderre deed dat tijdens zijn toespraak bij de opening van de Pride Week in Montreal. De homogemeenschap had gevraagd om excuses voor het politieoptreden tijdens invallen in homokroegen, die begonnen in de jaren zeventig en voortduurden tot in de jaren negentig. In zijn toespraak noemde hij het politieoptreden niet.



De burgemeester hekelde in zijn toespraak Haïti, waar onlangs een wet werd aangenomen die ‘homopropaganda’ verbiedt. Hij noemde het onaanvaardbaar dat homoseksuelen in de wet gediscrimineerd worden.

De stad Montreal huisvest een groot aantal asielzoekers die Amerika ontvlucht zijn sinds president Trump aan de macht is.

De Fierté Montréal ging zaterdag van start.

(Bron infoslgbt, foto: Fierté Montreal)

