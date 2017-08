Radio 13-08: Over het Hojokamp en een feest voor iedereen

on

Het Hojokamp zit er weer op. Het is een kamp voor jongeren die zich niet helemaal hetero voelen. Het kamp biedt die jongeren de mogelijkheid om zichzelf beter te leren kennen en om helemaal zichzelf te kunnen zijn.

Het is een initiatief van vier enthousiaste Almeloërs: een feest van allure: Pink Drink. Zatedag 21 oktober is de eerste editie in de Business Lounge in het Polman Stadion in Almelo. Het moet het begin van een lange traditie worden.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 13 augustus tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel