Joyce en Scarlet zetten YouTube in om zaaddonor te vinden

De 34-jarige Joyce Everink uit Almelo en de 35-jarige Scarlet Hemkes uit Ede zijn op zoek naar een zaaddonor. De twee zijn sinds 2007 een stel en zijn de makers van videofilmpjes van het YouTube kanaal Ik Vrouw van Jou.

In het filmpje dat ze vrijdag publiceerden zijn ze op zoek naar geschikt zaad om hun kinderwens in vervulling te kunnen laten gaan. Eerder pogingen om een zaaddonor te vinden, liepen op niets uit.

In hun filmpjes behandelen ze diverse persoonlijke onderwerpen. In Tubantia zeggen ze het spannend te vinden om de zoektocht naar een donor op deze manier te delen met hun hun volgers.

‘Maar, we zien er vooral de waarde van in. Voor onszelf, maar ook voor de mannen en vrouwen die kijken en zelf worstelen met vergelijkbare problemen.’

‘We hebben een groot bereik. Een grotere oproep dan dit kunnen we niet uitzetten. We hopen echt dat we hiermee een leuke vent kunnen treffen.’

(Bron: Roze Golf, Tubantia, foto: Ik Vrouw van Jou)

