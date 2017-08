Homobeweging in Montreal wil excuses voor arrestaties

on

De homogemeenschap in Montreal wil dat de stad en de Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) excuses aanbieden voor de arrestaties van homoseksuelen bij politie-invallen in homobars.

De vraag om excuses komt aan de vooravond van de fierté, de gay pride, dit weekeinde in Montreal.

Sinds de jaren ’70 viel de SPVM geregeld homobars binnen en werden alle bezoekers gearresteerd. De invallen gingen door tot ver in de jaren ’90.

Jasmin Roy van de gelijknamige stichting, die onder meer voorlichting geeft over homoseksualiteit op scholen, vindt dat de excuses moeten komen van de Canadese premier, Justin Trudeau.

‘Als de premier de excuses aanbiedt, hoeft niet elke politiechef dat ook te doen. Het is symbolisch, maar als de minister-president excuses aanbiedt, maakt dat indruk in de rest van de wereld. Zijn excuses zijn een belangrijke boodschap’, aldus Jasmin Roy in Le Journal de Montreal.

Justin Trudeau had in mei al aangegeven dat hij besloten had om tegen het einde van het jaar met een officiële verontschuldiging te komen aan alle burgers die het slachtoffer van onrecht zijn geworden vanwege hun seksuele- of genderidentiteit.

De burgemeester van Montreal wilde niet reageren op de oproep om excuses aan te bieden.

(Bron: Le Journal de Montréal, foto: Marche de Fierté in Montreal)

