Rechter gelast vrijlating van hongerstakende asielzoeker

De homoseksuele asielzoeker uit Oekraïne, die al 39 dagen in hongerstaking is, moet worden vrijgelaten. Dat heeft de rechtbank in Haarlem woensdagochtend bepaald.

Illya (35 jaar) zat ruim drie maanden in het Detentiecentrum Zeist. Hij mocht maar beperkt contact hebben met de buitenwereld. Daardoor kon hij zich niet voorbereiden op de herhaalde asielaanvraag; reden voor hem om in hongerstaking te gaan. Hij leeft inmiddels 39 dagen op water en thee.

Document

Donderdag dient in Haarlem de rechtszaak tegen de beslissing van de IND om zijn asielaanvraag af te wijzen. Illya zou niet homoseksueel genoeg zijn en geen gevaar lopen in Oekraïne. In de rechtszaak draait het om de echtheid van een document van de Oekraïense autoriteiten, waaruit moet blijken dat hij in dat land vervolgd wordt wegens het ontlopen van de dienstplicht.

De IND beoordeelde dat het document niet echt is en besloot de aanvraag af te wijzen. Het originele document wilde de IND niet afgeven voor nader onderzoek. Een Duits bedrijf oordeelde op basis van onderzoek van een kopie, dat het document echt moet zijn.

Aansterken

De stichting LGBT Asylum Support staat Illya bij. Sandro Kortekaas van de stichting is opgetogen over de uitspraak van de rechter: ‘Eindelijk gevoel van rechtvaardigheid.’

‘Dit waanzinnige nieuws van zijn plotselinge vrijlating overrompelt ons. De IND is teruggefloten op dit onderdeel. Doel is nu om hem medische bijstand te geven, zodat hij kan aansterken.’

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

