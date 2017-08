Schipper loopt weg: Iraanse boot vaart niet in Amsterdam

on

Het is nog niet duidelijk waarom de Iraanse boot niet heeft meegevaren tijdens de Canal Parade afgelopen zaterdag in Amsterdam.

Om onbekende redenen is de schipper ter hoogte van de Prinsengracht van boord gegaan en verdwenen. De eigenaar van de boot heeft geen idee waarom de schipper de boot heeft verlaten. Wel heeft hij beloofd de huursom terug te betalen.

Initiatiefnemer Nilo Therani had de boot gehuurd met plek voor 90 personen. ‘En we stapten met zo’n 70 mensen op: iedereen is op ID gecheckt, we wisten precies wie we aan boord hadden. We hebben alle tassen gecheckt, veiligheid stond boven alles. En de schipper was ook akkoord, bij het Oosterdok hebben we ons gemeld bij de organisatie en sloten we aan bij de Parade.’

Te veel

Iedereen op de boot maakte zich op voor de entree op de Prinsengracht toen de schipper plotseling wilde dat er mensen van boord gingen: het zou niet veilig zijn. ‘Eerst moesten er vijf mensen van af, vijf boden zich vrijwillig aan om naar de kant te gaan. En toen moesten er ineens nog eens 25 weg, hij vond het te veel.’

‘Iedereen reageerde heel emotioneel, hadden de tranen in de ogen staan.’ Maar gevaren werd er nog steeds niet, vertelt Nilo. ‘Er mochten plotseling nog maar tien mensen meevaren, zei de schipper. En vanuit het niets liep hij weg.’

Geen contact

‘We hebben gebeld, gemaild maar kregen geen contact met de verhuurder. Uiteindelijk zijn we teruggesleept naar de Houtmankade, daar hebben we de boot na overleg met de politie achtergelaten. We hebben de verhuurder gemaild dat zijn boot daar lag. Gisteren was hij al weg, onze decoraties waren er vanaf gehaald en lagen op straat. Best asociaal eigenlijk.’

Volgend jaar

De organisatie van de Pride heeft toegezegd dat de Iraanse boot volgend jaar sowieso mee mag varen. ‘Dat gebaar stemt hoopvol,’ zegt Tehrani. ‘We hebben veel moeten huilen, maar dat Pride Amsterdam ons een hart onder de riem steekt, maakt veel goed.’

(Bron: AT5, foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws