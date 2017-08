Amnesty: stuur homoseksueel niet terug naar Oezbekistan

on

Rusland staat op het punt een gevluchte openlijk homoseksuele mensenrechtenactivist en journalist terug te sturen naar Oezbekistan.

Het gaat on Ali Feruz die in 2009 naar Rusland vluchtte en asiel aanvroeg. Een rechter in Rusland heeft bepaald dat Feruz teruggestuurd mag worden naar Oezbekistan.

Amnesty International roept de Russische autoriteiten op om Feruz niet terug te sturen. De mensenrechtenorganisatie vreest dat hij in Oezbekistan wordt opgepakt. Homoseksualiteit is er strafbaar en Amnesty International is een actie gestart om de Russische autoriteiten te bewegen Feruz als vluchteling te erkennen.

Ook vindt Amnesty International dat hij beschermd moet worden tegen pogingen van de Oezbeekse veiligheidsdienst om hem in Rusland op te pakken.

Ali Feruz groeide op in Rusland, maar heeft de Oezbeekse nationaliteit. Toen hij na zijn jeugd naar Oezbekistan ging werd hij daar opgepakt en gemarteld omdat hij weigerde te werken als informant voor de Oezbeekse autoriteiten.

Feruz schrijft voor de onafhankelijke krant Novaya Gazeta, onder andere over de rechten van vluchtelingen en migranten.

(Bron en foto: Amnesty International)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws