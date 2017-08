PvdA is tegen plan om leerlingen Emergobos in te sturen

on

Het is een slecht idee om de overlast in het Emergobos in de gemeente Oldambt te bestrijden door mbo-studenten van het Alfa College in te zetten.

Dat zegt de lokale PvdA naar aanleiding van het plan van burgemeester Pieter Smit om de leerlingen het bos in te sturen.

Het Emergobos is een zogenoemde homo-ontmoetingsplek.

Omwonenden klagen al langer over overlast in het bos. Het gaat dan vooral om troep die de homo’s achterlaten na het vrijen en de rondjes die ze rijden met hun auto’s.

Staatsbosbeheer plaatste eerder een slagboom bij het bos. Ook is een stopverbod voor auto’s ingesteld. Maar dat is geen oplossing gebleken.

‘We willen zichtbaar zijn om zo de overlast te verminderen’, zegt burgemeester Smit (D66) tegen RTV Noord. De gemeente werkt al jaren samen met de afdeling Uniformberoepen van het Alfa-college, om zo de sociale veiligheid in de gemeente te verbeteren in onder meer de winkelstraten.

‘Na de vakantie krijgen we nieuwe studenten en daar willen we actief mee richting het Emergobos.’

Enthousiasme

De leerlingen gaan wat de burgemeester betreft onder begeleiding van een officiële buitengewoon opsporingsambtenaar op pad. ‘Als strafbare feiten worden geconstateerd, kunnen ze daar met elkaar tegen optreden. Maar door er te zijn, hopen we anderen het enthousiasme te ontnemen om dingen te doen die we liever niet hebben.’

De lokale PvdA reageert in schriftelijke vragen fel op het ‘repressieve beleid’ van Smit. De partij voelt meer voor ‘professionele en vooral gespecialiseerde toezichthouders die corrigerend optreden als sprake is van feitelijk aanstootgevend gedrag en als dit gedrag zichtbaar is vanaf de openbare weg’.

‘Wij vinden het zo’n delicaat en maatschappelijk gevoelig onderwerp, dat het ons niet gepast lijkt om leerlingen van uniformberoepen in opleiding in te zetten om het doel van het college te verwezenlijken’, aldus een woordvoerder van de PvdA.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws