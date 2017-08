Eerste bezoekers zitten klaar voor Canal Parade Amsterdam

on

De eerste bezoekers zijn in Amsterdam aangekomen voor het jaarlijkse hoogtepunt van Amsterdam Pride-week: de jaarlijkse Canal Parade door de grachten. De bonte stoet van tachtig boten vaart dit jaar de vaste route in omgekeerde richting en begint ook iets eerder, om 13:00 uur.

Het thema dit jaar is This is My Pride, geïnspireerd op het lied This is My Lifevan Shirley Bassey. Volgens de organisatie staat de tolerantie in Nederland onder druk en moet er nog steeds aandacht aan worden gegeven.

Onder de boten die meevaren is de zelfmoordpreventieboot, die aandacht vraagt voor het grote aantal lhbt’ers dat zelfmoord pleegt of kampt met suïcidale gedachten. Ook vaart er een boot mee van Scouting Nederland en een Iraanse boot die een statement wil maken tegen de galg die in Iran wordt gebruikt om lhbt’ers op te hangen.

Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht in de hoofdstad en de politie zegt de bezoekersstroom goed in de gaten te houden.

Op veel plaatsen in het centrum wordt gewaarschuwd voor zakkenrollers, die nietsvermoedende bezoekers als doelwit uitzoeken.

(Bron: NOS, foto’s: gemeente Amsterdam, Politie, Twitter)

