Canal Parade: zo’n 350.000 mensen zagen de tachtig boten

De tachtig boten die zaterdag in Amsterdam meededen aan de Canal Parade zijn gadegeslagen door naar schatting 350.000 mensen.

De route was omgekeerd aan die van voorgaande jaren en bovendien werd iets eerder begonnen. Het thema was dit jaar This is My Pride, met een knipoog naar This is My Life van Shirley Bassey.

Volgens de organisatie staat de tolerantie in Nederland onder druk en moet er nog steeds aandacht aan worden gegeven

Onder de boten waren de zelfmoordpreventieboot, die aandacht vroeg voor het grote aantal lhbt’ers dat zelfmoord pleegt of kampt met suïcidale gedachten.

Ook voer een boot mee van Scouting Nederland en een Iraanse boot die een statement maakte tegen de galg die in Iran wordt gebruikt om lhbt’ers op te hangen.

De agenten op de politieboot hadden een rouwband om in verband met het overlijden van oud-politiekorpschef Gerard Bouman.

Er was discussie over de naam van het evenement. Onlangs is de naam Gay Pride aangepast in Pride. Volgens advocaat Sydney Smeets verliest de organisatie daarmee de homobelangen uit het oog. ‘Alles wat onder de lhbt+-gemeenschap valt is wat mij betreft van harte welkom bij de Gay Pride, daar gaat het om. Maar de Gay Pride is niet nodig voor hetero’s. Een Hetero Pride hebben we iedere dag.’ Gij schreef samen met Linda Duits een opiniestuk in NRC.

AT5 maakte deze impressie.

AvroTros zendt zaterdagavond een samenvatting uit op NPO3 om 23:15 uur.

(Bron: AT5/NOS, foto’s diversen Twitter en Facebook)

