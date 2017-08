Zondag geen uitzending Roze Golf; wel EK-vrouwenvoetbal

on

De uitzending van de Roze Golf komt zondag te vervallen. Radio Oost doet verslag van de finalewedstrijd EK vrouwen in Enschede.

De wedstrijd Nederland – Denemarken begint om 17:00 uur en verslaggevers van Radio Oost zijn in Enschede.

De beslissing om op radio verslag te doen van de sfeer in Enschede is vrijdagmiddag genomen; de inhoud van de Roze Golf was op dat moment al bekend gemaakt.

De programmamakers van de Roze Golf hebben begrip voor de beslissing om de uitzending te schrappen, maar betreuren het dat de Roze Golf komt te vervallen.

(Foto: RTV Oost)

