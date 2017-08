Ondernemer Olaf Kok in het zonnetje gezet tijdens Pride

on

Ondernemer Olaf Kok uit Enschede heeft vrijdag het Roze Amsterdammertje ontvangen. Met de prijs wordt jaarlijks iemand in het zonnetje gezet die zich inzet voor de Amsterdam Gay Pride.

Kok (rechts op de foto), oprichter van Pay.nl, kreeg de prijs tijdens de Cocktailreceptie in Hotel The Grand uit handen van directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam.

Spee: ‘Hij heeft een grote passie voor technologie en staat op zijn 34ste aan het roer van een groot bedrijf in onlinebetalingen. Naast zijn studie en vroege carrière heeft hij ook altijd feestjes georganiseerd en die hobby is een beetje uit de hand gelopen. De feestjes werden groter en groter en in 2010 is Olaf betrokken geraakt bij het Pride-festival’, aldus Spee.

‘Jaarlijks kwam Olaf met vele vrachtwagens en een bus vol vrijwilligers vanuit Enschede naar de hoofdstad gereden om hier vervolgens bijna een week kamp op te slaan en voor de Pride het hoofdpodium te produceren.’

‘In afgelopen zeven jaar heb ik Olaf leren kennen als een echte regelneef en een ware vriend van onze Pride. Hij heeft nooit een dubbeltje kunnen en willen verdienen aan al zijn tomeloze inzet. En toen er een jaar toch een kleine winst was, is die linea recta naar de vrijwilligers gegaan om die te bedanken voor hun belangeloze inzet. Olaf is nu gestopt, maar het is super fijn dat hij op de achtergrond nog steeds beschikbaar wil blijven voor advies en waar nodig steun.’

(Bron: RTV Oost, foto: Pride Amsterdam)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws, Overijssel