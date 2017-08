Leerlingen gaan toezicht houden in Emergobos Westerlee

on

De gemeente Oldambt gaat leerlingen van het Alfa-college inzetten om de overlast rond het Emergobos aan te pakken. Het bos bij Westerlee staat bekend als een homo-ontmoetingsplek.

‘We willen zichtbaar zijn om zo de overlast te verminderen’, aldus burgemeester Pieter Smit.

De gemeente Oldambt werkt sinds een paar jaar samen met de afdeling Uniformberoepen van het Alfa-college, om de sociale veiligheid in de gemeente te verbeteren. ‘Na de vakantie krijgen we nieuwe studenten en daar willen we actief mee richting het Emergobos.’

Begeleiding

De leerlingen gaan onder begeleiding van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente op pad. Pieter Smit: ‘Als er strafbare feiten worden geconstateerd kunnen ze daar met elkaar tegen optreden. Maar door er te zijn hopen we anderen het enthousiasme te ontnemen om dingen te doen die we liever niet hebben.’

Doorn in het oog

De homo-ontmoetingsplaats is een doorn in het oog van veel omwonenden. Buurtbewoners ervaren al jaren overlast. Smit erkent dat pogingen in het verleden om iets aan de overlast te doen, weinig tot niets hebben opgeleverd. ‘We hebben bijvoorbeeld een stopverbod voor auto’s ingesteld en het parkeerterrein afgesloten. Maar elke keer wordt er weer een manier gevonden om elkaar toch in het bos te ontmoeten.’

Sluiten

De burgemeester sluit niet uit dat het Emergobos op termijn helemaal gesloten wordt. ‘Als het niet anders kan dan is het niet anders. Maar dat betekent ook dat mensen die er bijvoorbeeld komen om te vissen of te wandelen straks op zoek moeten naar een andere plek. Dus ja, we streven toch naar een oplossing om sluiting te voorkomen. Ondertussen proberen we als gemeente zichtbaar te zijn en daar waar nodig op te treden.’

Juridische stappen

Stichting Platform Keelbos heeft juridische stappen aangekondigd mocht het Emergobos gesloten worden. De stichting diende al eerder een klacht bij Staatsbosbeheer na het plaatsen van een slagboom.

(Bron: RTV Noord)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws