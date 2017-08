Kijken: Glenn Helberg is zondag in VPRO Zomergasten

on

Psychiater Glenn Helberg is zondag 6 augustus, in het weekend van Amsterdam Gay Pride, te gast in VPRO Zomergasten. Hij laat onder andere fragmenten zien uit een interview met schrijver James Baldwin en uit de documentaire Stonewall Uprising.

De documentaire Stonewall Uprising gaat over de ontruiming van homobar The Stonewall Inn in New York in 1969 door de politie. Voor het eerst besloot het bezoekende publiek van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en travestieten terug te vechten. De Gay Pride New York is ontstaan tijdens deze zogenaamde Stonewall Riots.

Over Glenn Helberg

Glenn Helberg (Willemstad, Curaçao, 1955) is lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens en was tijdens de laatste verkiezingen lijstduwer van Artikel 1, de politieke partij van Sylvana Simons.

Over VPRO Zomergasten zegt Helberg: ‘Ik wil in mijn Zomergasten-avond graag met Nederland delen hoe relatief het is wanneer men zegt: “ik ben….” We bestaan op zoveel verschillende manieren. Ik wil de fundamenteel relationele kant van de mens tonen. Hoe wij onszelf zien wordt beïnvloed door de manier waarop anderen naar ons kijken.’

Na zijn middelbare school verhuisde Helberg van Curaçao naar Nederland om in Utrecht geneeskunde te studeren. Daarna werkte hij kort als huisarts in Curaçao, maar al snel trok zijn interesse in de menselijke geest hem naar de psychiatrie. Hij specialiseerde zich in psychiatrie in Groningen en in kinder- en jeugdpsychiatrie in Utrecht. Toen hij in zijn werk steeds vaker met jongeren met biculturele achtergrond te maken kreeg, besloot hij zich tevens in transculturele psychiatrie te specialiseren.

Canal Parade

Helberg schroomt niet taboes binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap aan te kaarten, zoals homoseksualiteit, ‘afwezig vaderschap’ en criminaliteit. Zo was hij initiatiefnemer van de eerste Antilliaanse boot op de Amsterdamse Gay Pride Canal Parade en initieerde hij de breed gedragen motie in de Tweede Kamer voor een ‘meer dwingende vaderregistratie’. In 2013 ontving hij de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’, voor zijn inzet voor de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in Nederland en het Koninkrijk.

Racisme

Helberg mengt zich op de achtergrond al jaren in het huidige racismedebat in Nederland. Zo was hij de afgelopen jaren telkens aanwezig bij de rondetafelgesprekken tussen voor- en tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet onder leiding van minister Asscher.

Zondag 6 augustus om 20.15 uur op NPO 2

