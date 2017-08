Speeddate roze wensouders eind september in Meppel

on

Meer dan Gewenst houdt op vrijdagavond 29 september een speeddate in Meppel voor ‘wensouders’ uit Noordoost Nederland.

Steeds meer homo’s en lesbo’s hebben een kinderwens. Voor hen is het krijgen van kinderen een stuk complexer vergeleken met hetero’s. Veel roze wensouders kiezen voor een co-ouderschapsconstructie. Maar waar ontmoet je een wensouder van het andere geslacht om zo’n spannend traject mee te bewandelen? Stichting Meer dan Gewenst organiseert daarom een speeddate avond waar wensvaders, wensmoeders en donoren elkaar kunnen ontmoeten.

Via de website van Meer dan Gewenst kunnen wensouders oproepjes plaatsen om een donor of co-ouder te vinden. Daarnaast organiseert de stichting speeddates.

Tijdens deze speciale speeddate kunnen wensouders elkaar ontmoeten en leren kennen in korte gesprekken. De avond is specifiek bedoeld voor alle wensmoeders, wensvaders en donoren, die een gezin willen met een roze tintje en kiezen voor co-ouderschap of een donor.

Het woord ‘speed’ slaat alleen op het eerste gesprek. Daarna gaan wensouders heel ‘slow’ verder; je moet elkaar enorm goed leren kennen voor je kunt beslissen of je samen een gezin wilt gaan vormen.

De kinderwens-speeddate, vrijdagavond 29 september van 20:00 – 22:00 uur in Meppel. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.meerdangewenst.nl

