Kijken: De dansers van Madonna’s Blond Ambition Tour

In 1990 worden zeven jonge dansers – zes homo, één hetero – door Madonna gecast voor haar spraakmakende Blond Ambition Tour. Hun reis wordt vastgelegd in een van de succesvolste documentaires ooit: In Bed with Madonna (1991).

Al gauw groeien Madonna’s trotse en flamboyante dansers uit tot iconen van seksuele vrijheid. Wild, onbezonnen en amper twintig laten ze de wereld zien wat het betekent om jezelf te durven zijn: ‘Express yourself, so you can respect yourself.’

Als zelfverklaarde moeder van haar dansers gebruikt Madonna de film om haar boodschap over homorechten en de strijd tegen aids te verkondigen. Nu, 25 jaar later, nemen de dansers ons in de documentaire ‘Strike a Pose’ mee terug achter de schermen en onthullen ze de werkelijkheid over hun levens tijdens en na de tour.

Carlton, Kevin, Jose, Luis, Gabriel, Oliver en Salim groeien samen op in de snelkookpan van een controversiële wereldtournee. In een tijd waarin homofobie en de angst voor het hiv-virus hoogtij vieren, schrijven ze popgeschiedenis als Madonna’s trotse ‘gay-dansers’.

Maar al gauw blijkt danser Gabriel helemaal niet zo trots te zijn op zijn homoseksualiteit en enkele jaren na de tour overlijdt hij aan aids, de ziekte die hij geheim had gehouden voor zijn tourfamilie. Ook voor de andere dansers blijkt het – buiten het licht van de schijnwerpers – moeilijk om echt zichzelf te zijn. De ooit zo hechte familie valt uiteen, maar in de jaren erna bevechten ze hun demonen, dansen ze door en nu geven ze in deze film een nieuwe betekenis aan het nog steeds actuele credo van toen.

Sinds de emotionele première op het filmfestival van Berlijn in 2016, waar Strike a Pose een publieksprijs won, maakte de film een wereldtournee door meer dan dertig landen op zes continenten. In de Nederlandse bioscopen bereikte hij de Kristallen Film (meer dan 10.000 bezoekers).

Uitzending: Zaterdag 5 augustus, 23.59 uur bij de NTR op NPO 3

Deze documentaire is eerder uitgezonden in 2016 en wordt nu opnieuw uitgezonden naar aanleiding van Pride Amsterdam.

