Pride Walk Amsterdam brengt 7.000 mensen op de been

In Amsterdam hebben zaterdag zo’n zevenduizend mensen meegelopen in de Pride Walk. De mars van het homomonument op de Westermarkt naar het Vondelpark betekende de aftrap van Amsterdam Pride, zoals de Gay Pride vanaf dit jaar officieel heet.

Het thema van de Pirde Walk was ‘Marching for those who can not join us’, waarmee aandacht gevraagd werd voor de situatie van homoseksuelen in de 76 landen waar homoseksualiteit strafbaar is. In zeven landen staat de doodstraf op homoseksualiteit.

Op initiatief van de ambassadeur van Canada liepen ook tientallen vertegenwoordigers en ambassadeurs van de zogenoemde Equal Rights Coalition mee.

Hoogtepunt van Amsterdam Pride is de botenparade op zaterdag 5 augustus.

