Eerste keer Gay Pride in hoofdstad Namibië verloopt rustig

In Namibië is dit weekeinde voor het eerst een Gay Pride gehouden in de hoofdstad Windhoek. Zo’n 150 mensen liepen mee voor gelijke rechten voor LGBT-ers.

‘Onze eis geen homohuwelijk, maar wettelijke bescherming van alle paren die samenwonen’, aldus Friedel Dasaub van Out-Right Namibië.

De politie was op de been om de deelnemers te beschermen. Er deden zich geen ongeregeldheden voor. Wel scholden omstanders deelnemers uit.

Er zijn in Namibië wel vaker Gay Prides gehouden maar nog niet eerder in de hoofdstad. In Namibië is homoseksualiteit strafbaar.

(Bron: Belga, screenshot: Metro)

