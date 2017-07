Radio 30-07: Over elke dag een stukje en een positieve kijk

on

Elke dag schrijft Frans Heemskerk een stukje op zijn blog. Over iets dat hij heeft meegemaakt of over iets waar hij verontwaardigd over is.

Soms gaan de stukjes over een oud liedje of debiteert hij een tegeltjeswijsheid. Zijn blog schrijft hij onder zijn pseudoniem Dutch Aidan.

Naast zijn dagelijkse stukjes schrijft hij elke twee weken een column, die niet alleen gepubliceerd wordt op deze site, maar ook te horen is in het radioprogramma Uit de Kast van de lokale omroepen Radio Capelle en Omroep Zuidplas.

In de Roze Golf een uitgebreid gesprek met Frans Heemskerk. Over zijn ontslag bij V&D, over zijn jeugd en over zijn homoseksualiteit.

De uitzending van zondag 30 juli is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel