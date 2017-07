Omroepberichten in trein na 10 december genderneutraal

on

NS zal zijn klanten niet langer aanspreken als ‘dames en heren’, maar als ‘beste reizigers’. De spoorwegen willen dat iedereen zich welkom voelt op het station en in de trein, ook wat zij noemen ‘lgbtqia+’ers’.

Zodra de nieuwe dienstregeling op 10 december ingaat, zijn de 24.000 berichten die dagelijks in de treinen worden omgeroepen genderneutraal. Ook de omroepberichten op de stations worden aangepast, als het aan de NS ligt. Daarover wordt nog overleg gevoerd met de overige vervoerders op het Nederlandse treinennet.

NS kwam op het idee na de aanpassing van het omroepbericht in het metronetwerk in Londen. Daar wordt nu ‘hallo iedereen’ gebruikt.

’ We zijn hierna bij onszelf ten rade gegaan en ‘beste reizigers’ leek ons beter te passen. Dames en heren was misschien wat te afstandelijk ook. Het is van belang dat iedereen zich welkom voelt’, vertelt NS-woordvoerder Anita Middelkoop in het NOS Radio 1 Journaal.

NS benadrukt dat er geen verbod komt op ‘dames en heren’. President-directeur Van Boxtel: ‘In persoonlijke gesprekken is het natuurlijk aan de conducteur hoe hij zijn of haar gastvrijheid invult. Iedere reiziger is ons even lief.’

Woensdag besloot ook de gemeente Amsterdam een genderneutraal communicatiebeleid te gaan voeren. De ambtenaren krijgen het advies voortaan ‘geachte/beste aanwezigen’ te gebruiken als alternatief voor ‘dames en heren’.

(Bron: NOS)

