Top defensie USA: Transgenders blijven welkom in leger

Transgenders blijven voorlopig welkom in het Amerikaanse leger. Dat zegt de legertop in reactie op een plan van president Trump om hen te weren.

‘We passen het beleid niet aan, totdat het plan van de president is ontvangen door de minister van Defensie en de minister opdracht heeft gegeven tot implementatie’, schrijft de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, Joseph Dunford (foto), in een brief aan leidinggevenden bij de krijgsmacht.

‘We zullen al ons personeel met respect blijven behandelen’, staat verder in de verklaring, die is ingezien door persbureau Reuters. De legertop benadrukt dat iedereen binnen het leger gefocust blijft op de missies die ze hebben.

Trump twitterde dat transgenders in het leger tot te veel medische kosten leiden. Ook zouden ze voor het leger ‘ontwrichtend’ zijn.

In de campagne had Trump zich juist hard gemaakt voor de rechten van de lgbtq-gemeenschap. ‘Ik zal alles doen wat ik kan om lgbtq-burgers te beschermen.’

Hoeveel transgenders er in het Amerikaanse leger zitten, is niet duidelijk. Schattingen lopen uiteen van 2000 tot 15.000.

(Bron: NOS, foto: U.S. Department of Defense U.S. Navy Petty Officer 2nd Class Dominique A. Pineiro )

