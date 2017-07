Rijkswaterstaat snoeit begroeiing parkeerplaats Nijpoort

on

Stichting Platform Keelbos heeft een klacht in gediend bij Rijkswaterstaat tegen het snoeien van de begroeiing op parkeerplaats Nijpoort langs de A27 ter hoogte van Groenekan.

De parkeerplaats is een zogenoemde homo-ontmoetingsplaats. Nijpoort is in trek sinds parkeerplaats Bosberg tussen afritten 32 en 33 gesloten werd.

Ook de begroeiing achter de carpoolplaats bij afrit Bunschoten langs de A1 werd meer bezocht na de sluiting van Bosberg. Daar is begin dit jaar alle begroeiing verwijderd. Na een klacht van Platform Keelbos is de Nationale Ombudsman een onderzoek gestart na het weghalen van de bossage.

Volgens Platform Keelbos beloont Rijkswaterstaat homofobisch gedrag door de bossage op homo-ontmoetingsplaatsen te kappen of de plaatsen te sluiten.

‘Het lijkt dat homo-intolerantie in Nederland toeneemt, en dat de overheid daarin het slechte voorbeeld geeft’, aldus Platform Keelbos

(Bron: Platform Keelbos, foto: Google Streetview)

Categorieën:Nieuws