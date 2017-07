Drie miljoen euro boete voor foute homograppen op tv

on

Het Franse commerciële televisiestation C8 heeft een boete van 3 miljoen euro opgelegd gekregen van het CSA, Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Franse mediawaakhond, voor een uitzending van talkshow ‘Touche pas à mon poste’.

In de uitzending van 18 mei dit jaar belde presentator en programmamaker Cyril Hanouna met mannen, die dachten dat ze reageerden op een advertentie van een datingsite. In werkelijkheid waren ze live in de uitzending.

De uitzending leverde in totaal bijna 47 duizend klachten op en adverteerders trokken zich terug.

Volgens het CSA heeft Hanouna zijn toevlucht genomen tot stereotiepe clichés en opvattingen over homoseksuelen. Bovendien heeft de televisiezender de privacy van de mannen die in de uitzending te horen waren ’ernstig geschonden’.

De televisiezender is al eerder veroordeeld door het CSA voor een uitzending van het programma ‘Touche pas à mon poste’. Toen mocht de zender drie weken geen reclame uitzenden.

