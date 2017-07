Trump wil geen transgenders in het leger; dat is te duur

on

President Trump wil geen transgenders toelaten in het Amerikaanse leger. Hij heeft dat naar eigen zeggen besloten in overleg met de legerleiding en militaire deskundigen.

Vorig jaar, onder Trumps voorganger Obama, had het Pentagon juist een begin gemaakt met het toelaten van transgenders. Sinds 1 oktober 2016 kunnen militairen een medische behandeling krijgen om van geslacht te veranderen en die wijziging ook doorvoeren in de personeelsadministratie. Daarvan zouden inmiddels zo’n 250 militairen gebruikmaken.

Het was de bedoeling dat openlijke transgenders per 1 juli 2017 ook als rekruut zouden worden toegelaten, op voorwaarde dat ze al minstens anderhalf jaar goed functioneren in hun gewenste geslacht. Maar eind juni besloot de legerleiding de toelating met zeker een half jaar uit te stellen.

‘Enorme medische kosten’

Wat Trump betreft komt het er helemaal niet meer van. Hij schrijft op Twitter dat het leger gericht moet zijn op klinkende overwinningen en niet moet worden belast met de ‘enorme medische kosten en verstoringen die transgenders met zich meebrengen’.

Hij zegt dat transgenders op geen enkele manier in het leger kunnen dienen. Dat betekent dus in elk geval dat mensen die een geslachtsverandering willen ondergaan, niet in dienst kunnen komen. Wat er gebeurt met de transgenders die nu al in dienst zijn, is onduidelijk.

Het Amerikaanse leger telt vermoedelijk veel meer transgenders dan de circa 250 die gebruikmaken van de regeling die vorig jaar inging. Onderzoeksbureau RAND Corporation schatte een jaar geleden dat het gaat om 2450 actieve militairen en 1510 reservisten, maar voegde eraan toe dat slechts een klein deel van hen daadwerkelijk van geslacht wil veranderen.

Geschrokken

LGBT-actiegroepen reageren geschrokken op de tweets van Trump en bieden militairen die het betreft juridische hulp aan. ‘Duizenden transgenders aan de frontlinies verdienen beter van hun commander in chief’, zegt de American Civil Liberties Union.

Een andere groep, de National LGBTQ Task Force, zegt dat Trump met zijn besluit ‘levens beschadigt voor politiek gewin’. Volgens de organisatie komen transgenders vaak in het leger terecht omdat ze elders op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd.

(Bron: NOS)

