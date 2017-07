Amsterdam komt met regenboogtaaltips voor ambtenaren

on

Amsterdam gaat in het taalgebruik meer rekening houden met mensen die zichzelf als man noch als vrouw beschouwen. In een gids met zogenoemde regenboogtaaltips roept de afdeling diversiteit van de gemeente ambtenaren op om rekening te houden met mensen die zich niet herkennen in de aanspreekvorm ‘man’ of ‘vrouw’.

Als alternatief voor ‘dames en heren’ wordt geadviseerd om bijvoorbeeld ‘geachte aanwezigen’ of ‘beste aanwezigen’ te gebruiken.

De gemeente wil zo op een respectvolle manier praten en schrijven over seksuele- en genderidentiteit.

‘Als stad en als werkgever willen we inclusief zijn. Daarom is het streven dat onze aanspreekvormen daarbij aansluiten’, zegt de gemeente.

Amsterdam volgt daarmee het voorbeeld van Londen, waar ‘ladies and gentlemen’ bij aankondigingen in de metro onlangs werd verruild voor een genderneutraal ‘hello everyone’.

Niet verplicht

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om tips en zijn de ambtenaren niet verplicht om het advies te volgen. ‘We gaan niets verbieden, maar willen wel dat ambtenaren zich bewust zijn van hun taalgebruik.

De gids met regenboogtaaltips komt enkele dagen voor de Pride Amsterdam, die vanaf zaterdag wordt gehouden in de stad.

