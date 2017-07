Homoseksuele asielzoeker uit Irak krijgt verblijfsvergunning

on

De homoseksuele asielzoeker uit Irak, van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning eerder was afgewezen omdat hij niet homoseksueel genoeg zou zijn, heeft nu toch een verblijfsvergunning gekregen. Dat heeft zijn advocaat, Oscar Hammerstein, dinsdag bekend gemaakt.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de man in tweede instantie toch asiel verleend, nadat de rechtbank in Den Haag oordeelde dat de eerste aanvraag niet zorgvuldig was beoordeeld.

Volgens de staatssecretaris was de 26-jarige asielzoeker niet homoseksueel. Hij kon niet duidelijk genoeg vertellen wanneer hij zeker wist homoseksueel te zijn. Het bewustwordingsproces is een belangrijk onderdeel in de asielprocedure.

In de nieuwe beoordeling is rekening gehouden met foto’s en verklaringen van zijn Amsterdamse partner en anderen uit zijn omgeving. Ook het feit dat de man in Irak gevaar loopt bij terugkeer is meegenomen in de beslissing de man toch een verblijfsvergunning te verlenen.

Misbruik

De man vluchtte in 2015. Hij werd sinds zijn twaalfde stelselmatig misbruikt door zijn oom en diens vrienden. Hij was bang vermoord te worden door zijn familie vanwege zijn geaardheid.

De twijfel over de geaardheid van asielzoekers was voor LGBT Asylum Support aanleiding om de petitie ‘Niet Gay Genoeg’ te starten, waarin de politiek wordt opgeroepen een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die de aanvragen kan behandelen van asielzoekers die zeggen homoseksueel te zijn.

