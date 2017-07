Werk- en gevangenisstraffen voor beroven oudere homo’s

on

Vijf jongens en een man zijn veroordeeld tot werk- en gevangenisstraffen, omdat zij homo’s beroofden en korte tijd vasthielden. De zes maakten in wisselende samenstelling afspraken met mannen via een homodatingsite.

Een slachtoffer deed in november aangifte van beroving bij de politie in Naaldwijk. Hij had via een datingsite voor homo’s een afspraak gemaakt en werd door een van de verdachten naar een kraakpand gebracht.

Daar waren vier andere jonge mannen, sommigen met masker, die hem bedreigden met een nepvuurwapen en zijn bankpassen afnamen. Hij moest zijn pincode afstaan, waarna ze veel geld van zijn rekening haalden. Later die maand werden nog twee soortgelijke berovingen gemeld bij de politie., waarbij niet alleen geld, maar ook een telefoon en een auto buit werden gemaakt.

Geen schaamte

De jongens kozen specifiek voor oudere homoseksuele mannen die interesse hadden in jonge jongens omdat die waarschijnlijk geen aangifte zouden doen. ‘Oftewel de verdachten zouden er makkelijk mee weg kunnen komen’, aldus de rechter.

De minderjarigen krijgen 180 tot 315 dagen jeugddetentie en werkstraffen tussen de 120 en 150 uur. De meerderjarige verdachte krijgt een gedeeltelijk voorwaardelijke celstraf van zeventien maanden opgelegd. Enkele veroordeelden moeten zich ook laten behandelen.

Organisatie

Het OM had de zes ook deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd, maar daarvan sprak de Haagse rechtbank hen vrij: ‘’De verdachten hadden na drie weken namelijk al over van alles ruzie en ze wilden ook eigenlijk niet meer met elkaar verder.’

(Bron: NOS, Omroep West, screenshot Omroep West)

