Klacht over plaatsen slagboom Emergobos bij Oude Pekela

Staatsbosbeheer heeft onlangs bij de toegang van het Emergobos tussen Oude Pekela en Winschoten een slagboom geplaatst, na klachten over mannen die opzoek zijn naar contact met andere mannen.

De boom voorkomt dat mensen met een auto het gebied ingaan. Daarmee is de zogenoemde homo ontmoetingsplek minder makkelijk toegankelijk..

De Stichting Platform Keelbos heeft daarom een klacht ingediend bij Staatsbosbeheer.

Volgens bestuurslid Hans Scheffer van de stichting voorziet een zogenoemde homo-ontmoetingsplek in een behoefte. ‘Het is afgelegen, beschut en anoniem. Seks in de natuur is niet strafbaar, als het maar vrijwillig is.’

‘Wij hebben de slagboom in samenspraak met de gemeente geplaatst omdat het bos voor iedereen is. Als niemand er last van heeft, dulden wij seks in de vrije ruimte’, reageert Imke Boerma van Staatsbosbeheer in het Algemeen Dagblad. ‘We kregen echter klachten van mensen die niet meer op hun gemak een wandeling kunnen maken in het bos. Ook werden er condooms en ander afval gevonden.’

Staatsbosbeheer wil verder geen commentaar geven. De organisatie wil eerst in gesprek met Scheffer.

(Bron: RTV Noord, AD, foto: screenshot RTV Noord)

