Pride Amsterdam van start met activistische Pride Walk

De Pride Walk in Amsterdam vraagt dit jaar aandacht voor de situatie van niet-heteroseksuelen in de 76 landen waar homoseksualiteit verboden is. In zeven van die landen staat de doodstraf op homoseksualiteit.

Onder de noemer Flags of Shame worden de vlaggen meegedragen van deze 76 landen. De dragers van deze vlaggen hebben een T-shirt aan met daarop het logo van 76crimes.com, de website die de ontwikkeling in die landen op de voet volgt en de wereld daarover bericht.

Het thema van de Pride Walk is ‘Marching for those who can not join us’ en de Pride Walk start zaterdag 29 juli bij het Homomonument in Amsterdam en eindig in het Vondelpark waar vervolgens de manifestatie Pride Park plaatsvindt.

Voor het eerst lopen vertegenwoordigers van Artsen Zonder Grenzen mee. Verder lopen ambassadeurs mee van achttien landen van de zogenoemde Equal Rights Coalition.

De Pride Walk is de aftrap van Pride Amsterdam 2017, die van 29 juli tot en met 6 augustus gehouden. Hoogtepunt is de botenparade op zaterdag 5 augustus. Het thema van het negen dagen durende festival dit jaar is: ‘This Is My Pride’.

