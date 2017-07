Politie zoekt slachtoffers van gewelddadige homo-afperser

on

De politie in Amsterdam wil in contact komen met slachtoffers van een 32-jarige man. Hij maakte via een chatsite een afspraakje met homoseksuele mannen, die hij vervolgens afperste en bedreigde.

De man werd 7 juni opgepakt en zit nog vast.

Hij wordt er van verdacht tussen juli 2016 en juni 2017 in elk geval vijf mannen te hebben afgeperst en bedreigd. Na de ontmoeting eiste hij geld en dreigde met geweld en het openbaar maken van hun geaardheid. Hij sloeg een van zijn slachtoffers een gebroken kaak.

‘Bijna alle mannen hebben inderdaad meerdere keren betaald’, volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ‘De bedragen variëren van enkele tientjes tot soms duizenden euro’s. Als iemand op een gegeven moment weigerde te betalen, werd er geslagen. Voor zover bekend is van geen van de slachtoffers echt de geaardheid openbaar gemaakt.’

De politie en het Openbaar Ministerie sluiten niet uit dat er meer mannen het slachtoffer zijn geworden van de praktijken van de verdachte en roept hen op zich te melden.

(Bron: AD, AT5)

