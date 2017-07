Radio 16-07: In hongerstaking om je te mogen verdedigen

on

Hoe wanhopig moet je zijn om in hongerstaking te gaan? Een homo uit Oekraïne dreigt te worden teruggestuurd naar zijn land.

Hij zit in een detentiecentrum en krijgt niet de gelegenheid zich voor te bereiden op een nieuwe behandeling van zijn aanvraag. Uit protest weigert hij te eten.

Ze hadden het zo mooi bedacht: een homo-evenement in hun eigen dorp Lemelerveld. Maar het is de organisatoren niet gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Tot nu toe willen ze zelf niet reageren; de wethouder van Dalfsen is teleurgesteld dat het feest niet doorgaat.

De uitzending van zondag 16 juli is hier te beluisteren op zondagavond tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel