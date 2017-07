Parlement op katholiek Malta stemt voor homohuwelijk

on

Het homohuwelijk op Malta is gelegaliseerd; het parlement stemde woensdagavond voor het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Van de parlementsleden stemden 66 vóór, één tegen.

Paren van gelijk geslacht krijgen met de nieuwe wet ook dezelfde adoptierechten als heteroseksuele stellen.

‘Volwassen’

Premier Joseph Muscat, die van gelijke rechten topprioriteit heeft gemaakt sinds zijn herverkiezing vorige maand, noemde de stemming in het parlement ‘historisch’. ‘Het toont aan dat onze democratie en onze samenleving volwassen geworden is en dat we nu kennen zeggen dat we allemaal gelijk zijn.’

Malta is het vijftiende lid van de Europese Unie en het 24ste land ter wereld dat het homohuwelijk kent. Twee weken geleden stemde het Duitse parlement in met het homohuwelijk.

De stemming werd voor het parlementsgebouw gevierd door honderden mensen.

Transgenders

In 2015 nam het parlement een wet aan, waarin de rechten van transgenders en mensen met een intersekse-conditie erkent en beschermt worden.

Homovriendelijk

Malta bleek in 2016 het meest homovriendelijke land van Europa op de Rainbow Europe Map van Europese LHBTI-koepelorganisatie ILGA. Nederland zakte op die lijst van de zevende naar de tiende plaats.

(Bron: BBC, foto: Malta Gayrights Movement – Twitter)

