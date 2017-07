Lemelerveldse Gay Pride gaat niet door; gat in begroting

on

De Lemelerveldse Gay Pride gaat niet door. Dat schrijft een van de artiesten die op het evenement zou optreden, op Facebook. Hij bevestigt aan RTV Oost dat het optreden niet doorgaat. De organisatie van de Lemelerveldse Gay Pride wil nog niet reageren.

Het evenement zou zaterdag 22 juli worden gehouden. In december vorig jaar ontstond het idee voor een gay pride in Lemelerveld. In mei dit jaar kwam de organisatie met positieve berichten naar buiten: de kaartverkoop liep goed en de reacties waren positief.

In een bericht aan mensen die bij het evenement betrokken waren, schrijft de organisatie: ‘Op dit moment zitten wij met een gat van meer dan duizenden euro’s op de begroting, omdat het bezoekersaantal niet daar is waar het zijn moet. ’

De gemeente Dalfsen heeft afgelopen vrijdag de vergunning verstrekt voor het evenement.

Wat het afblazen van het evenement betekent voor mensen die al kaarten hebben gekocht, is niet bekend.

