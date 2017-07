Dalfsen betreurt afblazen van Gay Pride in Lemelerveld

on

Dalfsen is bereid om garant te staan voor het financiële gat van 4000 euro, dat de organisatie van de Gay Pride Lemelerveld op de begroting tekort komt. De gemeente reageert daarmee op het nieuws over het afblazen van het evenement.

Wethouder Jan Uitslag zegt in een reactie verbaasd te zijn over berichten dat het evenement op 22 juli niet doorgaat

‘We hebben afgelopen vrijdag de vergunning afgegeven en weten niet beter dan dat het door zou gaan’, zegt Uitslag tegen RTV Oost.

Het nieuws werd bekend toen een van de optredende artiesten RTV Oost liet weten dat zijn optreden tijdens de Gay Pride Lemelerveld niet doorging.

Vergunning

Via radio 3FM heeft een woordvoerder van de organisatie dat woensdagochtend bevestigd. Hij liet weten dat de kaartverkoop tegenvalt, omdat er weinig publiciteit gemaakt kon worden omdat de gemeentelijke vergunning lang op zich liet wachten.

Maar volgens de wethouder treft de gemeente Dalfsen geen blaam. ‘De vergunning is inderdaad laat afgegeven, maar dat komt doordat de organisatie de aanvraag pas op 3 juli heeft ingediend. We hebben vervolgens binnen vijf dagen groen licht gegeven om het evenement te organiseren.’

Geen showstopper

‘Ik vind het jammer dat het feest niet doorgaat, zeker gezien de achtergrond van waaruit het ontstaan is en gehouden wordt. Wat betreft het financiële tekort zijn we als gemeente zelfs bereid om garant te gaan staan. Voor ons hoeft een gat van 4000 euro op dit moment geen showstopper te zijn’, aldus Uitslag.

Eén van de organisatoren, Karijn Lodewijks, zegt in De Stentor: ‘We waren onervaren met het organiseren van een evenement van deze omvang. Nu hebben we een aantal dingen al klaarliggen en kunnen met de rest volgend jaar eerder beginnen’.

Voor de camera van RTV Oost wilde niemand van de organisatie reageren.

