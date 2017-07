Conditie hongerstakende asielzoeker Oekraïne verslechterd

on

De lhbt-asielzoeker uit Oekraïne die opgesloten zit in het detentiecentrum Zeist in Soesterberg heeft zondagavond laat contact gezocht met Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Volgens Kortekaas klinkt de man aan de telefoon depressief en is hij inmiddels vijf kilo afgevallen.

Er ontstond zondag ongerustheid over de gezondheidstoestand van de man; hij had al een paar dagen niets van zich laten horen.

De asielzoeker, Ilya Kordi, zit afgesloten van de buitenwereld. Hij mag alleen telefonisch contact hebben met zijn advocaat en met LGBT Asylum Support, die de man bijstaat.

Kordi dreigt te worden teruggestuurd naar Oekraïne en weigert sinds vorige week zondag te eten. Hij wil met zijn actie afdwingen dat hij zich kan voorbereiden op een nieuwe behandeling van zijn asielaanvraag.

LGBT Asylum Support probeert het voor elkaar te krijgen dat een medewerker van het Rode Kruis Kordi mag bezoeken. Ook probeert de stichting aan te tonen dat de situatie in Oekraïne niet veilig is voor homoseksuelen en zoekt daarbij de hulp van Amnesty International.

(Bron: LGBT Asylum Support)

