Onzekerheid over gezondheid hongerstakende asielzoeker

Er is onzekerheid over de gezondheidstoestand van de homoseksuele asielzoeker uit Oekraïne die sinds vorige week zondag in hongerstaking is. Sinds vrijdag is er geen contact meer met de man geweest.

De asielzoeker, Ilya Kordi, wil met zijn actie afdwingen dat hij zich behoorlijk kan voorbereiden op zijn zogenoemde herhaalde aanvraag. De man zit opgesloten in het detentiecentrum in Soesterberg en mag alleen contact hebben met zijn advocaat en LGBT Asylum Support, elke dag maximaal vijf minuten.

Nadat hij zaterdag dag niet had gebeld, nam zijn advocaat contact op met Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Toen bleek dat hij ook niet had gehoord, belde ze zondag met het detentiecentrum, maar niemand wilde haar informatie verstrekken.

De IND twijfelt intussen niet alleen aan de geaardheid van de asielzoeker, maar ook aan zijn nationaliteit. Dat terwijl er volgens LGBT Asylum Support een opsporingsbevel is van de Oekraïense autoriteiten vanwege het ontlopen van de dienstplicht. Dat geldt als een misdrijf waar twaalf jaar gevangenisstraf op staat.

‘IND probeert met alles wat ze kunnen, koste wat het kost, een mens te laten betwijfelen niet alleen aan zijn seksualiteit maar ook aan zijn bestaan en zelfs bestaansrecht. Dit voelt niet alleen als onrecht, dit IS onrecht’, aldus LGBT Asylum Support in een verklaring op Facebook.

